Simona Toma Libritalia | Ogni libro è una nuova vita che entra nella mia

un viaggio senza confini, dove ogni pagina è un passo verso mondi nuovi e storie inaspettate. In un'epoca in cui la digitalizzazione spesso ci allontana dalla carta, le parole di Simona Toma risuonano come un invito a riscoprire il potere dei libri. La lettura non è solo evasione, ma una trasformazione interiore. Scoprite come ogni libro possa diventare una nuova vita da esplorare!

"C'è un momento, ogni giorno, in cui apro un libro e sento che una nuova vita entra nella mia". Così si apre la riflessione condivisa da Simona Toma, Direttrice Editoriale di Libritalia, che in una dichiarazione pubblica racconta il senso più profondo del suo lavoro e della sua passione per la lettura. Toma descrive l'esperienza della lettura come un incontro quotidiano con vite altrui, storie capaci di far sorridere o di stringere lo stomaco, di gridare o sussurrare con pudore. "Sono vere, autentiche, vissute. A volte dolorose, a volte piene di luce. Sempre umane", scrive la direttrice, sottolineando l'importanza di accogliere ogni racconto con rispetto.