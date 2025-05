Silvia Salis fa arrabbiare subito la Schlein | Meloni? E’ molto capace Io al posto di Elly? Lei è in pole position…

Silvia Salis, neo sindaco di Genova, mostra già il suo carattere: "Parlare di modelli per il centrosinistra è prematuro". La sua umiltà, in un contesto politico in cui le ambizioni sono all’ordine del giorno, colpisce e fa riflettere. Mentre Meloni e la Schlein si sfidano, Salis si concentra sul servizio alla comunità. È un trend sempre più importante: l'autenticità come chiave per una politica efficace e vicina ai cittadini.

L’astro nascente del centrosinistra, Silvia Salis, eletta sindaco a Genova, preferisce stare molto con i piedi per terra. “Parlare della mia vittoria come di un modello per il centrosinistra mi pare un esercizio teorico perlomeno astratto e prematuro. Ho appena vinto una elezione per mettermi al servizio della mia città. Ogni altro ragionamento è fuori dal mio orizzonte”, ha detto oggi intervistata dal Corriere della Sera. Questa mattina, dopo la proclamazione da parte dell’Ufficio elettorale centrale avvenuta ieri sera, alle 10 la sindaca ha fatto il suo ingresso ufficiale a Palazzo Tursi, dando così inizio al suo primo giorno di lavoro istituzionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Silvia Salis fa arrabbiare subito la Schlein: “Meloni? E’ molto capace. Io al posto di Elly? Lei è in pole position…”

L'accusa a Silvia Salis, "Ha investito una donna passando col rosso", ma il verbale smentisce

Un incidente stradale datato 23 maggio 2024 ha scosso il panorama politico, coinvolgendo Silvia Salis, candidata sindaca della coalizione progressista.

Cerca Video su questo argomento: Silvia Salis Fa Arrabbiare Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni, Gualco (Genova Unita): Pd su porto ha memoria corta, per loro nelle nomine da sempre la tessera di partito viene prima del merito. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia