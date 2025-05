Sign Liverpool Jeremie Frimpong mentre inizia la follia della spesa estiva

Il Liverpool ha messo a segno un colpo da maestro, ingaggiando Jeremie Frimpong dal Bayer Leverkusen per 35 milioni di euro. Con il calciomercato estivo entrato nel vivo, i Reds dimostrano di voler restare competitivi ai massimi livelli. La firma del talentuoso olandese, che promette di rinforzare ulteriormente la squadra, sottolinea l'importanza di investire in giovani promesse. Chi sarà il prossimo a brillare al Anfield?

2025-05-30 18:28:00 Il web non parla d’altro: Il Liverpool ha completato la firma dell’International Dutch Jeremie Frimpong di Bayer Leverkusen per 35 milioni di euro (£ 29,5 milioni) con un accordo di cinque anni. Frimpong, 24 anni, si unisce ai campioni della Premier League poche ore dopo che è stato confermato che Trent Alexander-Arnold si sarebbe unito al Real Madrid in tempo per la Coppa del Mondo del club. Secondo quanto riferito, Los Blancos pagherà £ 10 milioni per l’Inghilterra internazionale solo per registrarlo in anticipo. La mossa arriva dopo la clausola di rilascio di Frimpong attivato dal Liverpool, con il terzino destro olandese visto come un sostituto diretto per la stella nostrana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Liverpool, affare fatto per il post Alexander-Arnold: accordo totale con Frimpong, cifre e dettagli

Il Liverpool, dopo aver salutato Trent Alexander-Arnold, si è subito concentrato sul mercato. L'affare è fatto: accordo totale con Jeremy Frimpong, con dettagli e cifre già definiti, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Liverpool sign Jeremie Frimpong as Trent Alexander-Arnold replacement after £109m Florian Wirtz bid

Si legge su msn.com: Frimpong arrives on Merseyside as the long-term replacement for Trent Alexander-Arnold, Liverpool’s stalwart on the right side of defence who is leaving the club after a 21-year association in order ...

Liverpool sign Jeremie Frimpong for £29.5m from Bayer Leverkusen - as Trent Alexander-Arnold's replacement pens five-year contract

Segnala msn.com: The right wing-back has inked a five-year contract at Anfield and becomes their first summer signing after completing his medical earlier this month, replacing the departing Trent Alexander-Arnold.

Jeremie Frimpong transfer: Liverpool confirm deal to sign defender from Bayer Leverkusen

Lo riporta skysports.com: Jeremie Frimpong can play at right-back and as a winger; Liverpool met the 24-year-olds release clause of €35m (£29.5m); Frimpong to join from Bayer Leverkusen, where he scored five goals and produced ...