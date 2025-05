Siena scopertura straordinaria del pavimento del Duomo

Siena si prepara a incantare il mondo con una scoperta straordinaria: il pavimento del Duomo sarà visibile al pubblico! In un anno di celebrazioni per il Giubileo, questo capolavoro marmoreo svela cinquecento anni di storia e arte. Un'opportunità unica per riscoprire la bellezza che racconta la speranza di un'intera comunità. Non perdere l'occasione di calpestare un pezzo di storia!

Siena, 30 maggio 2025 – In occasione del venticinquesimo Giubileo ordinario della Chiesa cattolica, indetto da papa Francesco nel 2025, il cui messaggio centrale è la Speranza, dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 15 ottobre, la Cattedrale di Siena scopre il suo magnifico Pavimento marmoreo, in cui sono riflessi cinquecento anni di storia artistica, culturale e religiosa della città. "Viviamo la nostra fede, specialmente in quest'anno del Giubileo, cercando di essere testimonianza che dà speranza al mondo – ha esortato papa Leone XIV rivolgendosi ai fedeli dalla loggia della Basilica di San Giovanni in Laterano – Un mondo che soffre tanto dolo per via delle guerre, per la violenza e la povertà.

Siena, scopertura straordinaria del pavimento del Duomo

SCOPERTURA STRAORDINARIA DEL PAVIMENTO DEL DUOMO DI SIENA

Scopertura straordinaria del Pavimento del Duomo di Siena 2023

