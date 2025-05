Siena pavimento del Duomo | nell’anno del Giubileo si vede La Speranza di Alessandro Franchi

Quest’anno, il Giubileo porta una luce nuova su Siena e il suo Duomo. Fino a venerdì, un tour esclusivo ti permette di vivere la Cattedrale in un'atmosfera magica, tra luci e preparativi. La maestosità del pavimento, con l’opera “La Speranza” di Alessandro Franchi, diventa simbolo di rinascita e fede. Un'opportunità unica per immergersi nella storia e riscoprire il valore della comunità. Non perdere questo momento di connessione!

Dal martedì al venerdì c'è anche un tour esclusivo, dalle 7.30 alle 8.45, seguendo l’apertura, l’accensione delle luci, l’organizzazione e la preparazione all’accoglienza insieme a coloro che "svegliano" la Cattedrale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Siena, pavimento del Duomo: nell’anno del Giubileo, si vede “La Speranza” di Alessandro Franchi

Siena, scopertura straordinaria del pavimento del Duomo

Siena si prepara a incantare il mondo con una scoperta straordinaria: il pavimento del Duomo sarà visibile al pubblico! In un anno di celebrazioni per il Giubileo, questo capolavoro marmoreo svela cinquecento anni di storia e arte.

Cerca Video su questo argomento: Siena Pavimento Duomo Nell Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER IL TURISMO: A SIENA SI PARLA DI FUTURO DELL'HOSPITALITY; GIORNATA MONDIALE DELLA SCLEROSI MULTIPLA: LA CAPPELLA DI PIAZZA SI ILLUMINA DI ROSSO; PARCO DELLE RIMEMBRANZE, INAUGURATO UN MONUMENTO AI DECORATI AL VALORE; Il pavimento del duomo torna a splendere restauro da quasi mezzo milione di euro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Siena, scopertura straordinaria del pavimento del Duomo

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Fede e bellezza: Siena scopre straordinariamente il pavimento del Duomo per il Giubileo della speranza

Secondo intoscana.it: Dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 15 ottobre i pellegrini potranno seguire un itinerario spirituale attraverso 56 tarsie ...

SCOPERTURA STRAORDINARIA DEL PAVIMENTO DEL DUOMO DI SIENA

oksiena.it scrive: Siena, il Duomo scopre la Speranza: un’occasione unica per ammirare il pavimento marmoreo e il capolavoro di Alessandro Franchi ...