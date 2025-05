Sicurezza in agricoltura seminario promosso da Coldiretti

La sicurezza in agricoltura è un tema sempre più cruciale, e il seminario promosso da Coldiretti ad Avellino rappresenta un passo importante per affrontare le sfide del settore. In un contesto dove l’attenzione verso il benessere dei lavoratori cresce, la formazione diventa essenziale. Scopriremo insieme come migliorare le condizioni di lavoro e proteggere chi ci nutre. Non perdere l’occasione di informarti e contribuire a un futuro agricolo più sicuro!

Tempo di lettura: < 1 minuto «Sicurezza in agricoltura». Questo il tema del seminario promosso da Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, Inail Avellino – Benevento e Coldiretti Avellino che si svolgerà presso la sede dell’Istituto scolastico superiore “Francesco De Sanctis – Oscar D’Agostino” di Avellino, in via Tuoro Cappuccini, nella giornata di mercoledì 4 giugno a partire dalle 10.30. Un appuntamento utile ad accendere i riflettori sui rischi cui sono esposti quotidianamente i lavoratori del settore agricolo e per sensibilizzare le figure coinvolte a vario titolo nella prevenzione affinché pongano in essere tutte le azioni necessarie per ridurre il più possibile il numero di incidenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - «Sicurezza in agricoltura», seminario promosso da Coldiretti

