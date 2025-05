Sicurezza a Terni Riccardo Corridore | Metteremo in campo anche dieci droni

La sicurezza è una priorità sempre più sentita nelle città italiane, e Terni non fa eccezione. Riccardo Corridore, vicesindaco, annuncia l'arrivo di dieci droni per un monitoraggio attento e innovativo. Questa iniziativa non solo contribuirà a garantire maggiore protezione ai cittadini, ma rappresenta anche un passo verso l'adozione di tecnologie avanzate nella gestione della sicurezza urbana. Un cambiamento che potrebbe ispirare altre città a seguire l’esempio!

Sicurezza a Terni, in arrivo anche dieci droni per un monitoraggio costante. A parlare della possibile novità Riccardo Corridore, vicesindaco di Terni: "Tra un mese - dichiara - presenteremo un progetto che con una società del Nord stiamo mettendo a punto per accrescere la sicurezza della nostra.

Lavoro, infortuni e malattie professionali in aumento a Terni: firmato il protocollo per salute e sicurezza

Negli ultimi tre anni, Terni ha registrato un aumento di infortuni e malattie professionali, soprattutto in settori specifici.

