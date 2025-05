Siciliacque pignora oltre 2 milioni di euro ad Aica | terremoto nei Comuni soci che sono debitori

L’azione di Siciliacque, che ha pignorado oltre 2 milioni di euro ad Aica, segna un punto di rottura per i Comuni agrigentini. Questo intervento non solo mette in crisi le finanze locali, ma evidenzia una crescente tensione nel settore dei servizi idrici. I sindaci sono ora chiamati a risolvere una questione che rischia di ricadere sulle tasche dei cittadini. Riusciranno a trovare una soluzione efficace?

Siciliacque pignora 2.280.721 euro ad Aica, l'azienda idrica dei Comuni Agrigentini. Una cifra enorme che adesso non potrà che pesare - visto che l'Aica è creditrice dei Comuni soci - sulle spalle, anzi sulle tasche, dei sindaci soci, soprattutto di quelli più grandi come Agrigento, Canicattì. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Siciliacque pignora oltre 2 milioni di euro ad Aica: "terremoto" nei Comuni soci che sono debitori

