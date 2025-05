Sicilia vescovi su ddl fine vita | difendere la vita sempre

I vescovi siciliani si schierano fermamente contro il ddl sul fine vita, ribadendo l'importanza di difendere la vita in ogni sua fase. In un momento in cui il dibattito etico si fa sempre più acceso, la loro voce si integra in una conversazione nazionale che coinvolge famiglie, medici e legislatori. Scopriremo come questa posizione influenzerà le scelte politiche e sociali nei prossimi mesi. La questione della dignità umana è al centro del nostro futuro.

Fine vita: i vescovi siciliani prendono posizione sul disegno di legge in discussione al parlamento regionale. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sicilia, vescovi su ddl fine vita: difendere la vita sempre

