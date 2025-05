Siamo vicini alla parità di genere? No L’America non onora le donne la loro libertà le loro scelte Ci sono cose che mi preoccupano | Sarah Jessica Parker si sfoga

La terza stagione di “And Just Like That…” è ora disponibile, e il grido di Sarah Jessica Parker risuona forte. In un’epoca in cui la parità di genere è più che mai al centro del dibattito, le storie delle donne protagoniste ci fanno riflettere su libertà e scelte quotidiane. Un invito a seguire le loro vite che si intrecciano con le sfide moderne: chi ha detto che a 50 anni si smette di lottare? Preparatevi a essere coinvolti!

La terza stagione di “ And Just Like That. ” è disponibile da oggi, 30 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie Max Original e Sky Exclusive creata da Michael Patrick King, in dodici nuovi episodi, segue la vita di Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa, ormai 50enni, mentre, intente a portare avanti le loro carriere e a gestire le loro rispettive famiglie, affrontano storie d’amore e di sesso preservando la grande amicizia che le lega ormai da tempo. Il tutto con lo sfondo di New York. “Penso a Carrie soprattutto quando la gente mi ferma per strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Siamo vicini alla parità di genere? No. L’America non onora le donne, la loro libertà, le loro scelte. Ci sono cose che mi preoccupano”: Sarah Jessica Parker si sfoga

