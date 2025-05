Si scaglia contro gli operatori sanitari | ancora violenza a San Francesco a Pelago

Ancora una volta, la violenza colpisce il settore sanitario. A San Francesco a Pelago, un operatore della ASL Toscana Centro è stato aggredito da un utente insoddisfatto. Questo episodio non è isolato: si inserisce in un contesto più ampio di crescente tensione tra gli operatori sanitari e il pubblico. È fondamentale riflettere su come la mancanza di comunicazione e risorse adeguate possa alimentare tali episodi. La salute mentale degli operatori è altrettanto importante!

PRATO – La Cisl Funzione Pubblica Firenze Prato esprime profonda preoccupazione per il nuovo episodio di violenza avvenuto al presidio sanitario di San Francesco, nel comune di Pelago, ai danni di operatori della Asl Toscana Centro Da quanto riportato, un utente non in regola con la documentazione necessaria per l’accesso ai servizi si è scagliato verbalmente contro gli operatori, tanto da costringerli a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Il malintenzionato si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine giunte dopo alcuni minuti. La Cisl Fp Firenze-Prato, con il segretario alla sanità Massimo Cataldo e la segretaria aziendale per l’area fiorentina Catia Tagliavini, ancora una vota, stigmatizza quanto accaduto e chiede di adottare misure concrete volte a prevenire simili episodi in futuro, a cominciare dall’ installazione di telecamere che permetterebbero l’individuazione di chi si rende colpevole di simili atti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

L'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino pone in primo piano la violenza di genere, adottando una "Procedura operativa del percorso intra-ospedaliero per le vittime".

