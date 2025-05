Si ribalta con il trattore e viene schiacciato | 50enne grave al Maggiore di Parma

Un tragico infortunio agricolo scuote la comunità di Alseno. Un 50enne è stato gravemente ferito dopo che il suo trattore si è ribaltato, evidenziando i rischi insiti nel lavoro nei campi. In un periodo in cui l'agricoltura sta affrontando sfide sempre più complesse, la sicurezza dei lavoratori deve diventare una priorità. La salute e la vita di chi ci nutre non possono essere messe a repentaglio: riflettiamo su quanto sia fondamentale investire in formazione e attrezz

E' stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Parma il 50enne, coinvolto in un grave infortunio agricolo avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 30 maggio vicino ad Alseno. Come riportato da Il Piacenza l'uomo si è ribaltato con il suo trattore in fondo a una vigna rimanendo.

Caserta, lite finisce nel sangue: uomo grave in ospedale. Arrestato 50enne

Una serata di violenza ha scosso il rione Tescione di Caserta, dove un uomo di 50 anni, identificato come R.

