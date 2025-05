si ribalta col trattore nella vigna grave un 50enne

Un incidente che riaccende i riflettori sulla sicurezza nel settore agricolo. Un 50enne si è ribaltato con il suo trattore mentre lavorava in vigna, un evento che purtroppo non è isolato. Negli ultimi anni, la modernizzazione delle attrezzature agricole ha reso necessaria una maggiore attenzione alle normative di sicurezza. La salute dei lavoratori deve essere una priorità: investire nella formazione può fare la differenza tra un lavoro e un infortunio grave.

Un uomo di 50 anni è stato trasportato d'urgenza in volo all'ospedale di Parma a causa di un grave infortunio agricolo avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 30 maggio vicino ad Alseno, in strada dei Gasperini. L'uomo si è ribaltato con il suo trattore in fondo a una vigna rimanendo.