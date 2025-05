Si presenta in farmacia con una ricetta falsa per ottenere un' oppioide | nei guai

Un giovane di 25 anni è stato denunciato a Ferrara per aver tentato di ottenere un oppioide con una ricetta falsa. Questo episodio solleva un campanello d'allarme su un fenomeno in crescita: l'abuso di farmaci oppioidi. Mentre la società si impegna nella lotta contro la dipendenza, è cruciale sensibilizzare sull’uso responsabile dei farmaci. Riflessioni su come prevenire simili comportamenti possono fare la differenza.

La ricetta falsa per ottenere il farmaco, scatta la denuncia. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Ferrara hanno denunciato un 25enne, domiciliato nel rodigino e già noto alle forze dell’ordine: il giovane si è presentato nella farmacia di San Martino ed ha richiesto due confezioni di un potente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Si presenta in farmacia con una ricetta falsa per ottenere un'oppioide: nei guai

