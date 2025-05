Sì muove la città in Veronetta la prima passeggiata promossa da Yanez per sostenere il referendum su lavoro e cittadinanza

Veronetta si anima con "Sì muove la città", la passeggiata che porta in strada il dibattito su lavoro e cittadinanza. Giovedì 29 maggio, una quarantina di partecipanti ha dato voce alle istanze locali, sottolineando l'importanza del referendum dell'8 e 9 giugno. Un'occasione unica per coinvolgere i cittadini e accrescere la consapevolezza collettiva: il futuro delle nostre comunità dipende anche da noi! Non perdere l’opportunità di far sentire la tua voce!

Nella serata di giovedì 29 maggio si è svolta la prima passeggiata di "Sì muove la città" nel quartiere di Veronetta. Circa una quarantina di persone hanno attraversato il quartiere per confrontarsi con i cittadini veronesi sui referendum in arrivo l'8 e il 9 giugno.

