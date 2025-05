Si lancia dalla finestra per goliardia salvato dalla tenda del negozio

Un sabato notte di goliardia si è trasformato in un episodio incredibile a Galeata! Un giovane, per scherzo, si è lanciato dalla finestra del primo piano e, fortunatamente, ha trovato ad attutire la caduta la tenda di un negozio sottostante. Questo evento ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra divertimento e rischio, soprattutto in una società che sempre più ama sfidare i limiti! Curiosi di sapere come è andata a finire?

E' caduto dalla finestra, dal primo piano, finendo sull'asfalto della provinciale Bidentina. La tenda di un negozio sotto la finestra ha frenato la caduta e ha attutito l'impatto al suolo. E' quanto accaduto in piena notte, sabato scorso, in un locale di Galeata, il circolo Arci 'Sezione 2.0'. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Si lancia dalla finestra per goliardia, salvato dalla tenda del negozio

Cerca Video su questo argomento: Lancia Finestra Goliardia Salvato Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mamma lancia le figlie dal terzo piano: pompieri-eroi le salvano col telo

ilgiorno.it scrive: L'allarme dato dai vicini - Mamma lancia le figlie dalla finestra: crisi scatenata da ... E le due piccole si sono miracolosamente salvate, anche se sono state portate all’ospedale San Paolo ...

Milano, lancia due figlie dalla finestra: salvate dai vigili del fuoco

Lo riporta ansa.it: Le due bimbe, di tre anni e 7 mesi, sono state salvate dai Vigili del Fuoco ... la 30enne ha afferrato le figlie e le ha lanciate dalla finestra senza neppure guardare. Per fortuna era già ...

Follia a Milano, donna lancia le due figlie dalla finestra: salvate dai vigili

Come scrive ilmattino.it: Quando gli agenti (dopo diversi minuti e un tentativo di dialogo) hanno fatto irruzione all'interno, la 30enne ha afferrato le figlie e le ha lanciate dalla finestra senza neppure guardare.