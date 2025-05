Si il rossetto matte è ancora un must have e qui vi spieghiamo perché

...un'icona intramontabile! In un contesto beauty sempre più orientato verso l’autenticità e la naturalezza, il rossetto matte si distingue per il suo potere audace. Perfetto per chi desidera esprimere la propria personalità, aggiunge un tocco di classe a qualsiasi outfit. E chi ha detto che non può convivere con le tendenze attuali? Scopri come questo prodotto versatile può trasformare anche i look più minimalisti in affermazioni di stile.

Nell'era delle clean girls e dei trucchi vedo non vedo, ancora mantiene la sua posizione il rossetto matte. Quasi demonizzato a favore delle più giovani combo labbra e gloss o lip oil (o, ancora, balm), si tratta invece di un pilastro ancora portante che da quel finish bold perfetto per dare carattere anche i look più semplici. Il rossetto matte è ancora protagonista dei nostri look. Qualche anno fa un look non era completo senza una tinta labbra. Tendenzialmente avevano un finish opaco, e concentravano gran parte dell'attenzione; va da se che blush e finish "glow" insieme alla cosiddetta glass skin non venivano minimamente contemplati.

