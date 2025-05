Si ferma per più di un mese l’ascensore della Mole a Torino | Revisione venticinquennale

L'ascensore panoramico della Mole Antonelliana, simbolo di Torino, si ferma per una revisione venticinquennale dal 17 giugno al 22 luglio 2025. Un'ottima opportunità per riflettere sull'importanza della sicurezza e della manutenzione in un'epoca in cui il turismo continua a crescere. Questo intervento non solo garantirà viaggi sicuri, ma ci ricorda quanto sia fondamentale preservare il nostro patrimonio culturale. Non perdere l'occasione di scoprire la Mole da nuove angolazioni

Si fermano per oltre un mese le corse dell’ascensore panoramico della Mole Antonelliana a Torino. Dal 17 giugno al 22 luglio 2025 l’impianto sarà interessato dalla revisione venticinquennale, un intervento previsto dalla normativa per gli impianti di sollevamento. Durante questo periodo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Si ferma per più di un mese l’ascensore della Mole a Torino: "Revisione venticinquennale"

Cerca Video su questo argomento: Ferma Mese Ascensore Mole Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Si ferma per più di un mese l’ascensore della Mole a Torino: "Revisione venticinquennale"

Come scrive torinotoday.it: Si fermano per oltre un mese le corse dell’ascensore panoramico della Mole Antonelliana a Torino. Dal 17 giugno al 22 luglio 2025 l’impianto sarà interessato dalla revisione venticinquennale, un inter ...

Lavori alla Mole Antonelliana, oltre un mese di stop per l’ascensore panoramico

Riporta torinoggi.it: Dal 17 giugno al 22 luglio 2025 l’ascensore panoramico della Mole Antonelliana sarà interessato dalla revisione venticinquennale, un intervento previsto dalla normativa per gli impianti di sollevament ...

Ascensore panoramico Mole Antonelliana. Orari e prezzi

Segnala ecoditorino.org: Oppure, per una vista romantica in notturna, si potrebbe salire in cima alla Mole quando il servizio ascensore è aperto fino alle 23 (solitamente in occasioni speciali). L’ascensore panoramico della ...