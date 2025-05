Si esiste un tatuaggio elettronico che misura lo stress sul lavoro

Il futuro del benessere sul lavoro è già qui: un tatuaggio elettronico che monitora lo stress in tempo reale! Questi cerotti temporanei, dai design geometrici, offrono un modo innovativo per affrontare la crescente pressione lavorativa. In un'epoca in cui la salute mentale è al centro del dibattito, questa tecnologia potrebbe diventare un alleato prezioso. Scoprire come il nostro corpo reagisce allo stress potrebbe aprire nuovi orizzonti nella gestione del lavoro quotidiano.

Un tatuaggio insolito: sono piccoli cerotti da applicare sulla fronte e sul viso, sono temporanei e i loro circuiti sembrano decorazioni geometriche. Si tratta di dispositivi elettronici senza fili che indicano quando il cervello è sottoposto a situazioni stressanti, in particolare lo stress da lavoro. A condurre lo studio è Nanshu Lu, dell’Università del Texas ad Austin (UT Austin), che ha sfruttato le onde cerebrali. Stress da lavoro, si può misurare con un tatuaggio elettronico. Questi particolari device funzionano decodificando le onde cerebrali. Si tratta di una tecnologia perfetta per monitorare il carico di lavoro mentale di lavoratori come controllori di volo e camionisti, ma anche per capire meglio l’interazione uomo-macchina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Si, esiste un tatuaggio elettronico che misura lo stress sul lavoro

