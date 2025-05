Sì è ufficiale Carrie Bradshaw cambia scarpe | Aquazzura conquista And Just Like That…

Carrie Bradshaw è pronta a rivoluzionare il suo guardaroba! Aquazzura, brand di lusso amato dalle fashioniste, entra ufficialmente nel suo mondo. In un’epoca in cui la moda diventa sempre più espressione di identità e empowerment femminile, il cambiamento delle scarpe di Carrie simboleggia una nuova era di stile e audacia. Preparati a scoprire come ogni passo possa raccontare una storia unica, proprio come le sue avventure!

C’è chi guarda Sex and the City per le storie d’amore, chi per le amicizie iconiche, e poi c’è chi – onestamente – lo fa solo per i look. Se c’è una cosa che la serie ha sempre saputo raccontare bene, è il legame potente (e spesso più duraturo di qualsiasi relazione) tra una donna e il suo stile. E, nel caso di Carrie Bradshaw, tra una donna e le sue scarpe. Carrie Bradshaw dice addio alle Manolo, e dà il benvenuto Aquazzura in “And Just Like That.”. Nel reboot And Just Like That., la versione matura e contemporanea della serie cult, Carrie sembra aver trovato una nuova passione fashion: i tacchi firmati Aquazzura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it