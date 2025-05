Si è spento l' ex deputato Giovanni Carbonella | una vita spesa fra la politica e la lotta sindacale

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Giovanni Carbonella, ex deputato e instancabile sostenitore dei diritti dei lavoratori. A 79 anni, lascia un’eredità politica significativa in un'epoca in cui il dibattito su lavoro e giustizia sociale è più che mai attuale. La sua carriera, segnata dall'impegno sindacale e dalla dedizione ai cittadini, rappresenta un esempio da seguire in un contesto politico in continua evoluzione.

BRINDISI – Si è spento all'età di 79 anni, al culmine di una malattia, l'ex deputato brindisino Giovanni Carbonella. Nel 2001 è stato eletto per la prima volta alla Camera dei deputati, con la Margherita, in quota Ppi. In occasione delle elezioni politiche del 2006, è stato eletto, sempre a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Si è spento l'ex deputato Giovanni Carbonella: una vita spesa fra la politica e la lotta sindacale

