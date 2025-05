Si conclude il progetto A scuola di legalità l’iniziativa sul tema della legalità nelle scuole dell’Emilia Romagna Appuntamento il 5 giugno presso l’Università di Parma

Il 5 giugno l'Università di Parma ospiterà il gran finale del progetto "A scuola di legalità", un'iniziativa che ha coinvolto giovani talenti dell'Emilia Romagna in un percorso di sensibilizzazione sui valori della legalità. Un evento cruciale in un momento storico in cui la gioventù cerca di costruire un futuro più giusto e responsabile. Scopri come i ragazzi diventano protagonisti del cambiamento!

Si svolgerà giovedì 5 giugno, a partire dalle ore 9.45, presso l’Aula dei Filosofi dell’Università di Parma, l’evento conclusivo del percorso didattico “ A scuola di legalità ”. L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio Permanente Legalità in collaborazione con la Prefettura, ha coinvolto studenti e studentesse di diversi istituti scolastici dell'Emilia Romagna in una serie di attività sul tema della legalità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

A scuola di legalità: visita alla caserma dei Carabinieri per gli alunni della primaria di Baselice

Gli studenti della scuola primaria di Baselice hanno visitato la caserma dei Carabinieri in un incontro educativo dedicato alla legalità, alla Costituzione e alla cultura civica.

