Si chiude la stagione del dating show in prima serata Su Canale 5 un appuntamento speciale che riaccende i riflettori sul Trono Classico e divide i fan tra Nadia e Cristina

La stagione di "Uomini e Donne" si chiude con un evento speciale che promette emozioni forti! Venerdì 30 maggio alle 21:30, Maria De Filippi riporta in scena il trono classico, con i cuori dei fan divisi tra Nadia e Cristina. Questo finale non è solo un appuntamento televisivo, ma un riflesso del nostro amore per le storie romantiche. Chi farà innamorare Gianmarco? Scoprilo e lasciati coinvolgere!

U omini e Donne va in onda in prima serata. Oggi, venerdì 30 maggio alle 21:30, Maria De Filippi conduce l’evento speciale intitolato Uomini e Donne: La Scelta, che conclude ufficialmente la stagione con la decisione finale di Gianmarco Steri. Maurizio Costanzo, i fan chiedono a Maria De Filippi un selfie nella camera ardente: è polemica X Leggi anche › C’è posta per te, Maria De Filippi con un nuovo caschetto platino Uomini e Donne, ultima puntata 30 maggio 2025. Anticipazioni. La scelta di Gianmarco. Gianmarco Steri, romano di 28 anni, ha debuttato a Uomini e Donne come corteggiatore di Martina De Ioannon. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Si chiude la stagione del dating show in prima serata. Su Canale 5 un appuntamento speciale che riaccende i riflettori sul Trono Classico e divide i fan tra Nadia e Cristina

Doctor Who: la connessione tra Rani e Ruby Sunday spiegata da Millie Gibson prima del finale di stagione 15

Prima del finale di stagione 15 di Doctor Who, Millie Gibson svela i segreti tra Rani e Ruby Sunday, alimentando le anticipazioni sui misteri che avvolgono Ruby.

Cerca Video su questo argomento: Chiude Stagione Dating Show Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Uomini e Donne sbarca in prima serata? Maria De Filippi sfida Milly Carlucci con la scelta di Gianmarco; Perché Uomini e Donne non va in onda oggi e domani pomeriggio: cosa va in onda al suo posto da lunedì 2 giugno; Lorenzo Spolverato nuovo tronista di Uomini e Donne. Web in rivolta: Brucio la Tv; Stasera su Real Time la sesta puntata di Matrimonio a prima vista. 🔗Ne parlano su altre fonti

Uomini e Donne in prima serata: la scelta di Gianmarco Steri chiude la stagione del dating show

blogtivvu.com scrive: La scelta di Gianmarco fa slittare Tradimento in seconda serata: arriva Uomini e Donne nel prime time di Canale 5.

Uomini e Donne chiude: da cosa sarà sostituito

Scrive msn.com: Uomini e Donne lascerà il posto ad un programma inedito che ha tutte le carte in regola per incollare allo schermo milioni di telespettatori ...

Uomini e Donne sbarca in prima serata? Maria De Filippi sfida Milly Carlucci con la scelta di Gianmarco

Si legge su msn.com: Venerdì 30 maggio si chiude ufficialmente la stagione di Uomini e Donne. Come da tradizione, l'ultimo atto del dating show di Maria De Filippi sarà dedicato al Trono Classico e, in particolare, alla t ...