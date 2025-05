Si chiude il progetto Bi Vi Si vini sperimentali protagonisti all’Orto Botanico | degustazione e visita guidata

Si chiude in grande stile il progetto Bi.Vi.Si. con una degustazione di vini sperimentali all'Orto Botanico di Palermo, un evento che celebra la biodiversità viticola siciliana. Martedì 3 giugno, gli appassionati potranno scoprire vinificazioni innovative e tecniche all’avanguardia. Questo appuntamento non è solo un assaggio, ma un viaggio nel futuro del vino siciliano, in un contesto sempre più attento alla sostenibilità e alla qualità. Non perderti questa occasione unica!

Degustazione tecnica di vini sperimentali martedì 3 giugno all’Orto Botanico. Si chiude con questo appuntamento a Palermo il ciclo delle Giornate di Campagna promosse dal Consorzio di tutela vini DOC Sicilia nell’ambito del progetto Bi.Vi.Si. – Biodiversità Viticola Siciliana, nato per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Si chiude il progetto Bi.Vi.Si., vini sperimentali protagonisti all’Orto Botanico: degustazione e visita guidata

Cerca Video su questo argomento: Chiude Progetto Bi Vini Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Bi.Vi.Si.: biodiversità viticola siciliana protagonista a Palermo con la V Giornata di Campagna; Consorzio di tutela vini DOC Sicilia, a Palermo giornata conclusiva progetto Bi.Vi.Si. - WineFood - Sicilia; Meno Solfiti nel Vino Bio: Italia Bio Propone Nuovi Limiti a BiodiVino 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Vini: conclusa in Sicilia la IV Giornata del progetto Bi.Vi.Si.

Scrive tp24.it: Si è tenuta domenica 11 maggio, presso l’azienda vitivinicola Santa Tresa di Vittoria, la IV Giornata di Campagna del progetto Bi.Vi.Si. – Biodiversità Viticola e Sostenibilità, promosso dal Consorzio ...

Vibris: nasce un progetto sperimentale per dare vita a vini bianchi longevi e di elevata qualità sensoriale

Come scrive ilmattino.it: Il progetto che sarà presentato a Ravello presso ... I risultati confluiranno nell’elaborazione di linee guida per la produzione di vini bianchi di elevata qualità a ridotto contenuto di ...