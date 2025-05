Si allontana in kitesurf nel Salento salvo per miracolo

Un'avventura che poteva trasformarsi in tragedia: un kitesurfer di 59 anni, originario di Como, è stato salvato al largo di Otranto dopo essere stato trascinato dal vento. Questo episodio mette in luce i rischi di sport acquatici sempre più popolari nel Salento, dove il fascino del mare attrae molti amanti dell'adrenalina. La sicurezza deve sempre venire prima: un promemoria per tutti coloro che desiderano sfidare le onde!

Un kitesurfer di 59 anni, originario di Como, è stato tratto in salvo nel pomeriggio di oggi dopo essere rimasto in balìa del vento e delle onde al largo di Otranto.