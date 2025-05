Si accascia e muore durante la festa della scuola | Daria ora sei la nostra stella Choc a Somma Lombardo

Un evento di festa si trasforma in tragedia a Somma Lombardo, dove Daria, giovane promessa del karaoke, è morta durante la celebrazione di fine anno. Questo drammatico episodio pone l'accento su un tema cruciale: la salute e la prevenzione tra i giovani. In un'epoca in cui il benessere mentale e fisico è sempre più al centro delle attenzioni, la comunità si interroga su come supportare i ragazzi in momenti di gioia e vulnerabilità.

???Somma Lombardo (Varese) – Stava cantando al karaoke allestito in occasione della festa di fine anno degli studenti del Cfp Ticino Malpensa quando si è improvvisamente accasciata a terra colpita da un malore e ogni tentativo di rianimarla dopo l’arresto cardiaco è stato vano. Ha perso così la vita nella seconda mattinata di ieri, nel parco di via Croce della Pietra di Somma Lombardo, nel Varesotto, a pochi passi dal Centro di formazione professionale, Daria, 18enne che viveva nella cittadina, iscritta al quarto anno del corso ’Operatore ai servizi di vendita – Percorso personalizzato per allievi con disabilità’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si accascia e muore durante la festa della scuola: “Daria, ora sei la nostra stella”. Choc a Somma Lombardo

Somma Lombardo, dramma alla festa di fine anno: malore fatale per una studentessa, muore a 18 anni

Tragedia a Somma Lombardo, dove una giovane studentessa di 18 anni è deceduta improvvisamente durante una festa di fine anno.

