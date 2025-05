Sgominata dalla locale banda di ladri sui bus | trovati 23 trolley rubati e droga in casa

Nel cuore di una metropoli sempre più presa d'assalto dai ladri, la polizia locale ha smantellato una banda specializzata in furti sui mezzi pubblici. Con 23 trolley rubati e droga rinvenuta in casa, l'operazione del 29 maggio segna un passo importante nella lotta contro il crimine urbano. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale restare vigili e uniti per preservare la sicurezza dei nostri spostamenti quotidiani.

Colpivano a bordo di autobus e pullman turistici, approfittando delle fermate e della distrazione dei passeggeri. Ma l'attività del gruppo criminale è stata interrotta il 29 maggio grazie a un'operazione del Reparto Sicurezza Urbana Nucleo Antidegrado della polizia locale, che ha portato.

