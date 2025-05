Sfruttamento della prostituzione dopo la condanna definitiva la confisca di soldi e di una villa

Follonica al centro di un'operazione che smaschera il giro dell'illegalità: quattro condannati per favoreggiamento della prostituzione e matrimoni combinati, con beni confiscati per un totale di centinaia di migliaia di euro. Questo caso mette in luce un fenomeno inquietante, sempre più diffuso nelle nostre società: l'infiltrazione della criminalità nell'economia locale. Riflessioni importanti sul valore della legalità e sulla lotta contro lo sfruttamento!

FOLLONICA – Favoreggiamento della prostituzione, matrimoni combinati, spaccio e contrabbando, condannati in quattro a Follonica: scatta la confisca di denaro e beni per l’indebito arricchimento tramite attività illecite. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Follonica, dopo una sentenza di condanna emessa dal tribunale di Grosseto nei confronti di quattro persone, hanno sottoposto a confisca definitiva disponibilità finanziarie per oltre 420mila euro e una villa in uno dei quartieri più prestigiosi della città del Golfo. Le indagini, svolte in sinergia tra il Corpo e l’Arma dei carabinieri, hanno consentito di far luce sull’esistenza di un sodalizio criminale finalizzato allo sfruttamento ed al favoreggiamento della prostituzione operante tra i comuni di Follonica e Grosseto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

