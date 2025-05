Settimana Internazionale del Beach Volley Messina capitale europea dello sport outdoor | tutto sugli eventi

Messina si prepara a diventare il cuore pulsante dello sport outdoor dal 17 al 22 giugno! La "Settimana Internazionale del Beach Volley" trasformerà Piazza Duomo in un palcoscenico di emozioni, con le Nations Cup e il World Beach Pro Tour Futures. Un’occasione imperdibile per vedere i migliori atleti sfidarsi e vivere l’energia contagiosa di eventi che celebrano il movimento e la passione per lo sport. Non perderti questo spettacolo!

Dal 17 al 22 giugno prossimi Piazza Duomo accoglierà la "Settimana Internazionale del Beach Volley" con la città di Messina capitale europea dello sport outdoor con due eventi di altissimo livello: le Nations Cup, valide per le qualificazioni europee, e la tappa del World Beach Pro Tour Futures. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Settimana Internazionale del Beach Volley", Messina capitale europea dello sport outdoor: tutto sugli eventi

La sabbia ricoprirà piazza Duomo, in arrivo la settimana internazionale del beach volley

Piazza Duomo a Messina si prepara per la Settimana del Beach Volley Internazionale, dal 17 al 22 giugno 2025.

Cerca Video su questo argomento: Settimana Internazionale Beach Volley Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La sabbia ricoprirà piazza Duomo, in arrivo la settimana internazionale del beach volley; Beach Volley a Messina, sarà una settimana internazionale dal 17 al 22 giugno; Il Beach Volley Internazionale torna a Battipaglia: Dal 29 maggio al 1° giugno il Lido Riviera Spineta ospita il Beach Pro Tour – Futures; Agli Europei di volley e beach volley Ivva in piazza della Rinascita vincono Germania, Ucraina, Repubblica Ceca e Polonia [FOTO]. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Beach Volley Internazionale a Messina: lo spettacolo sta per cominciare a Piazza Duomo

normanno.com scrive: Piazza Duomo sarà di nuovo protagonista del Beach Volley internazionale che farà tappa a Messina dal 17 al 22 giugno 2025.

Il Beach volley torna ai piedi del campanile al Duomo di Messina

Come scrive rtp.gazzettadelsud.it: La grande sabbia del Beach Volley internazionale è pronta a tornare ai piedi del campanile . Piazza Duomo si prepara per diventare il palcoscenico naturale di ...

Torna la Settimana Internazionale del Beach Volley a Messina

Segnala letteraemme.it: MESSINA. La grande sabbia del Beach Volley internazionale è pronta a tornare, più spettacolare che mai, nel cuore di Messina. Piazza Duomo si prepara ad accogliere La Settimana del Beach Volley Intern ...