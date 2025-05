Settevalli il nuovo supermercato e la fermata Metrobus sono compatibili | sciolto il nodo della sosta

La nuova era della mobilità perugina si arricchisce con l'arrivo dell’Esselunga! La compatibilità tra il supermercato e la fermata metrobus segna un passo avanti verso una città più sostenibile. Con l'introduzione dei bus elettrici, non solo miglioriamo gli spostamenti, ma stimoliamo anche il commercio locale. Un connubio perfetto che trasforma Settevalli in un punto nevralgico di innovazione e comodità. Scoprite come questa sinergia cambierà il volto della

C'è compatibilità tra il progetto di un nuovo supermercato - lo sbarco a Perugia del marchio Esselunga - e la stazione di scambio di via Settevalli del nuovo sistema di mobilità che entrerà in funzione per la città:ovvero i bus elettrici. Un giudizio positivo che porterà alle modifiche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Settevalli, il nuovo supermercato e la fermata Metrobus sono compatibili: sciolto il nodo della sosta