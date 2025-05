Settantanove anni fa gli italiani furono chiamati a decidere il futuro della loro nazione e il voto popolare cambiò radicalmente la storia del Paese avviando una nuova era democratica

Il 2 giugno 1946 segna una data cruciale nel cuore degli italiani: il referendum che ha dato vita alla Repubblica. In un periodo di profonde trasformazioni globali, la scelta dei cittadini ha segnato la transizione da un'epoca buia a una nuova era di libertà e democrazia. Oggi, ricordare quel coraggio è fondamentale per comprendere l'importanza del voto come strumento di cambiamento. La storia ci insegna: ogni voce conta!

Ci sono delle giornate durante l'anno, che è proprio impossibile definire soltanto come semplici date sul calendario. Tra queste c'è senz'altro il 2 giugno: in questo giorno del 1946, milioni di italiane e italiani, che uscivano a fatica dalla Seconda guerra mondiale e dal ventennio fascista, furono chiamati a scegliere la forma di Stato desiderata tra Monarchia e Repubblica. E scelsero la seconda. Fu quello il primo vero salto collettivo che fece entrare l'Italia nell'epoca moderna. Le Frecce Tricolori compiono 55 anni X Il 2 giugno 1946 le donne votano per la prima volta. Il referendum, però, fu anche la prima occasione in cui le donne italiane poterono votare a livello nazionale.

