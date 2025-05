Serie C penalizzazioni e ricorsi | campionato anomalo ancora prima del fischio d’inizio

La Serie C è già in subbuglio prima del fischio d’inizio, con penalizzazioni e ricorsi che mettono a dura prova le squadre. Il caso del Trapani, colpito da 8 punti di penalizzazione, è solo la punta dell’iceberg di un campionato che si preannuncia anomalo. Questo caos riflette una crisi più ampia nel calcio italiano, dove la gestione amministrativa sta diventando un tema caldo. Riuscirà la Serie C a rialzarsi? La risposta potrebbe sorprendervi!

Tempo di lettura: 3 minuti Dove eravamo rimasti. Una frase cara ad Enzo Tortora, utilizzata per raccontare faccende ben più serie ma utile per descrivere l’assoluto caos nel quale è precipitata la Serie C da molti mesi. Come era lecito attendersi, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani con ben 8 punti (LEGGI QUI) di penalizzazione da scontare nella stagione 2025-26 con un impatto a dir poco devastante sulla linearità del campionato. Senza contare i ricorsi già annunciati dal club siciliano che darà battaglia in tutte le sedi per fare valere le sue ragioni. Appena lo scorso marzo la terza serie nazionale, non certo il torneo scapoli e ammogliati ha dovuto fare i conti con l’esclusione (!!!) di due squadre (Turris e Taranto, ndr) che ha portato ad annullare tutti i risultati conseguiti sul campo rivoluzionando la classifica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie C, penalizzazioni e ricorsi: campionato anomalo ancora prima del fischio d’inizio

Caos Brescia in Serie B, l’avvocato Fimmanò per la Salernitana: «I play-out vanno disputati, non esistendo ad oggi penalizzazioni»

Il caos nel Brescia in Serie B coinvolge anche la Salernitana, con l’avvocato Fimmanò che ribadisce: i playout devono essere disputati, poiché non ci sono penalizzazioni attualmente in vigore.

Brescia penalizzato e retrocede in Serie C, Sampdoria ai playout: ma sono pronti i ricorsi

Scrive fanpage.it: Il Tribunale Federale infligge 4 punti di penalizzazione al Brescia, che così scala in classifica, perde tre posizioni e retrocede in Serie C ...

Serie C sotto scacco: penalizzazioni durissime per Trapani, Brescia, Triestina e Messina. Campionato già falsato?

Riporta sanniosport.it: Il Brescia Calcio S.p.A. è stato sanzionato con 8 punti di penalizzazione, suddivisi in due parti: 4 nella stagione in corso (2024/2025) e 4 nella prossima (2025/2026). A ciò si aggiungono sei mesi di ...

Brescia penalizzato, retrocede in serie C: la Samp ai playout, ma spera nella serie B a 21 squadre

Da msn.com: ROMA – Il Brescia precipita, la Samp torna a sperare. Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Brescia con 4 punti di penalizzazione per questa stagione che riscrivono la classifica dell’ultim ...