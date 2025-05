Serie B calciomercato Bari | possibile divorzio tra i pugliesi e Longo Un ex Serie A il possibile sostituto

Il Bari si prepara a un possibile cambio in panchina: Longo potrebbe lasciare il club e il presidente De Laurentiis non ha nascosto le sue intenzioni. Con l'attuale tensione nel calciomercato di Serie B, il nome di un ex Serie A come potenziale sostituto inizia a circolare. In un contesto dove la competitività è alle stelle, il Bari deve fare scelte strategiche per tornare a brillare. Chi sarà il prossimo a guidare i biancorossi verso la gloria?

In giornata Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, parlando in vista della prossima stagione si è sbilanciato con le dichiarazioni inerenti al possibile futuro nel club biancorosso di Longo, attuale tecnico dei pugliesi. DICHIARAZIONI – «Longo? Questa .

Sampdoria in Serie C, la società : “Tifosi, scusate. Rialzarsi non sarà semplice, ma è l’unica direzione possibile”

La Sampdoria, profondamente segnata dalla retrocessione in Serie C, affronta una sfida ardua ma necessaria.

Calciomercato Serie B: Pagliuca piace all’Empoli. Palermo su Inzaghi, D’Aversa o Aquilani per il Bari

Come scrive sportpaper.it: Anche in Serie B è tempo di scelte tecniche, molti club cambieranno allenatore, ed una di queste è l'Empoli che lascerà andar via D'Aversa che è richiesto dal Bari, al suo posto potrebbe arrivare Pagl ...

Foti pronto per la prima esperienza da allenatore: tre club di Serie B su di lui

Riporta pianetalecce.it: Il vice allenatore di Mourinho è pronto per la sua prima esperienza da allenatore e i tre club di Serie B sarebbero interessati all'ex Lecce ...

Calcio Monza, Serie B tra verdetti di campo e sentenze in tribunale

Segnala mbnews.it: Ancora in via di definizione l'organico di squadre che comporrà il prossimo rooster di Serie B. Oltre ad alcuni verdetti di campo, attenzione all'impatto che portanno avere le vicende giudiziarie del ...