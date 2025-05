Serie B | Brescia penalizzato Empoli Venezia e Monza retrocesse dalla Serie A

La nuova Serie B si prepara a un’incredibile stagione all'insegna di colpi di scena e sorprese. Il recente penalizzo del Brescia aggiunge pepe al torneo, mentre Empoli, Venezia e Monza devono affrontare la retrocessione dalla Serie A. In questo clima di tensione, gli appassionati possono aspettarsi un campionato avvincente, dove ogni punto conteggia e le sfide si fanno sempre più emozionanti. Riuscirà qualcuno a ribaltare le sorti?

Tra un colpo di scena e l’altro, la nuova Serie B inizia a prendere forma, in attesa di capire quali verdetti arriveranno da playoff e playout. Mentre ieri sera è arrivata la sentenza relativa al Brescia da parte del Tribunale federale nazionale che ha sanzionato il Brescia con 4 punti di penalizzazione nella stagione corrente e altrettanti da scontare nella prossima. Con i quattro punti in meno, il Brescia, in attesa dell’appello, sarebbe retrocesso in Serie C, con la Sampdoria al playout contro la Salernitana. Sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e il consigliere delegato della società Edoardo Cellino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B: Brescia penalizzato, Empoli, Venezia e Monza retrocesse dalla Serie A

Serie B, il Brescia è salvo: battuta la Reggiana 2-1. Gol e highlights

Il Brescia si salva all'ultima giornata! Con un emozionante 2-1 contro la Reggiana, la squadra di Rolando Maran ha superato una stagione difficile, caratterizzata da infortuni e cambi in panchina.

