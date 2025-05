Serie A il ritorno di Allegri è realtà | contratto biennale con il Milan

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan segna un nuovo capitolo per i rossoneri e per la Serie A, in un momento in cui le squadre italiane cercano di risalire nel panorama calcistico europeo. Con un contratto biennale da 5,5 milioni, Allegri porta con sé esperienza e ambizione. Sarà interessante vedere come gestirà il talento giovanile, in un campionato sempre più competitivo e ricco di sorprese. Che sia l’inizio di una nuova era?

Sono tante le panchine di Serie A in bilico in vista della prossima stagione, ma da oggi tra queste non c'è più quella del Milan. Dopo aver salutato Sergio Conceicao, il club rossonero ha infatti annunciato ufficialmente l'ingaggio di Massimiliano Allegri, che ha firmato un contratto biennale a 5,5 milioni di euro, con un'ulteriore opzione di prolungamento per altri anni. Che l'ex Juventus sarebbe diventate il neo tecnico del Milan lo si era capito già da un paio di giorni, soprattutto nella giornata di ieri quando era circolata la notizia della firma sul contratto. Dopo le tante difficoltà di questa annata, i rossoneri hanno scelto di puntare su un allenatore che conosce benissimo l'ambiente e che può essere il profilo migliore per ripartire, puntando tutto sul campionato non dovendo disputare le coppe.

Pulisic, l’uragano americano del Milan: gol e assist da Top Player in Serie A

Christian Pulisic, l’uragano americano del Milan, sta lasciando il segno in Serie A con gol e assist che lo elevano a top player.

