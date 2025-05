Serie A Basket interessate ai diritti tv 2025 30 DAZN Warner Bros Discovery Sky Mediaset e Rai

La Lega Basket Serie A è al centro di una sfida epocale: i diritti tv per il periodo 2025-2030. Con nomi del calibro di DAZN, Warner Bros Discovery, Sky, Mediaset e Rai in gioco, la battaglia si preannuncia accesa. In un momento in cui il basket italiano cerca di riconquistare il pubblico, chi si aggiudicherà questa ambita fetta di mercato? Rimanete sintonizzati, perché l'assegnazione dei diritti potrebbe cambiare le sorti del nostro amato sport

La Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita oggi a Milano con all’ordine del giorno due temi fondamentali: la elezione del Presidente e l’analisi delle offerte giunte in merito ai diritti audiovisivi 202530. In merito al primo punto, la votazione effettuata non ha raggiunto il quorum previsto dallo Statuto. Per quanto riguarda invece il secondo tema, sono state present. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A Basket, interessate ai diritti tv 2025/30 DAZN, Warner Bros Discovery, Sky, Mediaset e Rai.

Basket playout serie A2 | Elachem Vigevano-Libertas Livorno 79-72: resa amaranto nel finale, si va a gara 4

Nella sfida di playout di Serie A2, l'Elachem Vigevano supera la Libertas Livorno con un punteggio di 79-72, costringendo la squadra amaranto a gara 4.

