Serena Brancale e Alessandra Amoroso sono pronte a farci sognare di nuovo! Dopo il loro emozionante duetto al Festival di Sanremo 2025, le due artiste tornano con "Serenata", un brano che promette di incantare. Questo ritorno non è solo una celebrazione della musica, ma anche un segnale di come le collaborazioni femminili stiano ridefinendo il panorama musicale italiano. Rimanete sintonizzati, la magia è solo all'inizio!

Dopo il duetto nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2025, in cui cantarono la loro versione di "If I Ain't Got You" di Alicia Keys, il sodalizio artistico tra Serena Brancale e Alessandra Amoroso si ripropone nel nuovo singolo dell'artista barese intitolato "Serenata" (Isola degli. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Serena Brancale e Alessandra Amoroso tornano a duettare in "Serenata"

Ritmo&tradizione: Amoroso e Brancale di nuovo insieme con “Serenata”

