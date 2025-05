Sequestrò il figlio del ' Sorcio' 16 anni all' ex calciatore della Roma

Dalla promessa calcistica al buio della criminalità: la storia di Aboudramane Diaby, ex giovane talento della Roma, è un campanello d'allarme su un fenomeno sempre più presente nelle periferie italiane. Con una condanna a 16 anni per sequestro e tentata estorsione, Diaby rappresenta il rischio di perdere di vista i sogni in un contesto sociale difficile. Un monito su quanto sia fragile il confine tra ambizione e disperazione.

Da promessa delle giovanili della Roma al carcere con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione con una condanna a 16 anni. È la parabola discendente di Aboudramane Diaby, ragazzo di origini del Mali con passaporto italiano. Lui e un altro complice, Osvaldo Isaac Jimenez Gonzalez.

Roma, maxi sequestro della polizia: centinaia di dosi tra crack e cocaina

Roma, 17 maggio 2025 – Un maxi sequestro di droga e 17 arresti in blitz dei Carabinieri sottolineano il continuo impegno contro il traffico di crack e cocaina nella capitale, coordinato dalla Procura.