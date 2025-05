Sequestro di persona e violenza arrestato 28enne titolare di un bar a Roma

Un inquietante episodio scuote Roma: un barista di 28 anni è stato arrestato per sequestro di persona e violenza sessuale. In un contesto in cui la sicurezza nelle città è sempre più sotto i riflettori, questo caso riaccende il dibattito su come proteggere le vittime e garantire luoghi pubblici sicuri. La tempestività dei carabinieri ha evitato il peggio, dimostrando l'importanza di segnalare qualsiasi situazione sospetta. Restiamo vigili!

I carabinieri della stazione Roma Salaria hanno arrestato un 28enne romano gravemente indiziato dei reati di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una 48enne. Ieri sera, dopo una richiesta giunta al 112, i carabinieri sono arrivati in viale Eritrea dove era stata segnalata un'aggressione, vittima una donna, nei pressi di un bar. Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato la 48enne, ferita al volto e in forte stato di agitazione, che ha spiegato di essere stata vittima di violenza sessuale all'interno dell'esercizio commerciale. La denuncia agli inquirenti. La stessa, infatti, ha denunciato che, entrata nel bar per un lieve malore, sarebbe stata costretta dal proprietario a seguirlo all'interno della cantina dove si sarebbe consumata la violenza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sequestro di persona e violenza, arrestato 28enne titolare di un bar a Roma

