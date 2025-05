Separazione delle carriere ritmi serrati per capitalizzare il consenso

La separazione delle carriere inizia a prendere piede, con la maggioranza che accelera per sfruttare un momento favorevole. In un clima politico dove il consenso è fondamentale, si cerca di imprimere un cambio di passo alla giustizia italiana. Questo tema non è solo una riforma, ma un banco di prova per il governo: riuscirà a mantenere le promesse e a ripristinare la fiducia nella giustizia? Scopriamo insieme come evolve la situazione!

L'idea della maggioranza di procedere con la seconda lettura alla camera della riforma della giustizia porterebbe alla seconda lettura in

Separazione carriere, il blitz della destra: dibattito tagliato, testo in Aula l’11 giugno al Senato anche senza relatore

L'11 giugno, il Senato discuterĂ la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, in una situazione di grande tensione politica.

Giustizia, una riforma già superata

Separazione carriere e premierato: riprendono le audizioni alla Camera

“La separazione delle carriere serve solo a indebolire la magistratura: è la rivalsa della politica sulle toghe” | L’intervento

