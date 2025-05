Senza Cri da Amici 24 all’EP Tokyo Nite | Maria De Filippi mi ha detto di non nascondermi per questo le sono riconoscente Sanremo? Voglio fare i passi giusti – Intervista video

Senza Cri, talento emergente di Amici 24, si prepara a conquistare il panorama musicale con il suo EP "Tokyo Nite", un viaggio sonoro che riflette autenticità e creatività. Dopo il successo dell'inedito "MADRID", Cristiana Carella racconta la sua gratitudine verso Maria De Filippi per l'incoraggiamento a non nascondersi. In un’epoca in cui l’autenticità è un trend fondamentale, il suo messaggio risuona forte: è tempo di farsi ascoltare!

Si intitola “Tokyo Nite” il nuovo EP di Senza Cri, nome d’arte di Cristiana Carella, tra gli artisti più interessanti e apprezzati della scuola di Amici 24, il celebre talent show di Canale 5 in cui ha raggiunto la fase serale e conquistato il pubblico con l’inedito “MADRID”. Il nuovo progetto, disponibile da venerdì 30 maggio per ADA Music ItalyWarner Music, è un vero e proprio viaggio che apre le porte della musica di Senza Cri, che ha interamente scritto testi e melodie delle tracce contenute in questo EP. Un percorso che attraversa il suo talento nella scrittura, il suo timbro raffinato ed estremamente originale, il sound ricercato e dall’impronta internazionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Senza Cri da Amici 24 all’EP “Tokyo Nite”: “Maria De Filippi mi ha detto di non nascondermi, per questo le sono riconoscente. Sanremo? Voglio fare i passi giusti” – Intervista video

Senza Cri accusata di essere invidiosa di Nicolò Filippucci, la replica dell’ex cantante di Amici 24: “Generate odio”

Senza Cri risponde alle accuse di invidia nei confronti di Nicolò Filippucci, sollevate da un utente sui social.

Cerca Video su questo argomento: Senza Cri Amici 24 Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Senza Cri dopo Amici: L'episodio con Maria durante le prove, ora il nuovo album. C'è chi mi ha detto che gli ho salvato la vita; Amici 24, Intervista esclusiva a Senza Cri: Oggi so chi sono con coraggio. 'TOKIO NITE' è un viaggio fantastico; Antonia Nocca, chi è la cantante Amici 24 ospite a Verissimo: le canzoni, la famiglia e il rapporto speciale c; Amici 24, cosa fanno il vincitore Daniele e gli altri concorrenti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Senza Cri fidanzata con Antonia? Sospetto dei fan di Amici 24 dopo foto romantica/ “Una persona che amo…”

ilsussidiario.net scrive: Senza Cri e Antonia innamorate? La frase sospetta fa esplodere il gossip dopo Amici 24: "Una persona che amo…".

Amici 24, Intervista esclusiva a Senza Cri: "Oggi so chi sono con coraggio. 'TOKIO NITE' è un viaggio fantastico"

Lo riporta msn.com: L'artista Senza Cri si racconta in un'intervista esclusiva ai microfoni di Comingsoon.it: dall'esperienza nella scuola di Amici 24, il fortunato talent show di Maria De Filippi, all'uscita del suo EP ...

Senza Cri: il viaggio musicale dell’artista di Amici 24 e il suo nuovo EP “Tokyo Nite”

Secondo ecodelcinema.com: Senza Cri, giovane artista di "Amici 24", presenta il suo EP "Tokyo Nite", riflettendo sulla crescita personale e artistica grazie al supporto di Maria De Filippi e Lorella Cuccarini.