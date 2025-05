Sentiero delle Foreste Sacre documentario e nuova guida

Scopri il mistero e la bellezza del Sentiero delle Foreste Sacre! Questa sera, al Teatro Mentore di Santa Sofia, verranno presentati un affascinante documentario e una guida esclusiva. Un'occasione imperdibile per immergersi in un viaggio che unisce natura e spiritualitĂ , dal cuore della Romagna fino alla Verna. Non solo un percorso, ma un'esperienza che celebra la nostra ereditĂ ambientale. Preparati a essere ispirato!

Saranno presentati alle 20,45 al Teatro Mentore di Santa Sofia il documentario e la nuova guida dedicati al Sentiero delle Foreste Sacre a cura del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. "Il documentario racconta il percorso che si svolge da Marradi fino alla Verna – precisano dal Servizio promozione dell’ente Parco – attraverso la bellezza delle foreste nel corso delle quattro stagioni. Un viaggio ricco di emozioni e di incontri. Un personale atto d’amore del regista Isacco Emiliani (foto) per queste terre, che da sempre sono un suo rifugio e segnano l’inizio di un viaggio artistico indelebile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sentiero delle Foreste Sacre, documentario e nuova guida

Le selve secolari delle Foreste Casentinesi diventano un documentario per la regia di Isacco Emiliani

Le maestose selve secolari delle foreste casentinesi, storici possedimenti granducali tra Toscana e Romagna, prendono vita in un coinvolgente documentario diretto da Isacco Emiliani.

Cerca Video su questo argomento: Sentiero Foreste Sacre Documentario Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Sentiero delle Foreste Sacre, documentario e nuova guida; Un nuovo documentario e la guida dedicati al sentiero delle Foreste sacre nel parco nazionale delle Foreste casentinesi; La carovana di “Aspettando Naturalmente pianoforte 2025”: iscrizioni aperte. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sentiero delle Foreste Sacre, documentario e nuova guida

Secondo msn.com: Il video è "un atto d’amore del regista Isacco Emiliani per queste terre". Il volume è scritto da Mario Vianelli e Sandro Bassi ...

Un nuovo documentario e la guida dedicati al sentiero delle Foreste sacre nel parco nazionale delle Foreste casentinesi

Come scrive forli24ore.it: Le Foreste casentinesi – antichi possedimenti Granducali a cavallo tra Toscana e Romagna – in tutto il loro antico fascino e la connaturata sacralità, saranno protagoniste di un documentario e di un ...

“Rosso Casentino”, il documentario che racconta le foreste attraverso la voce degli abitanti

Lo riporta arezzonotizie.it: Lo chiamiamo per brevità Parco Nazionale del Casentino, ma in realtà si chiama “Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ... da Lucrezia Lo Bianco nel documentario in prima visione ...