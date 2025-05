Sentenze e scintille in aula | Mafia nigeriana il silenzio del Pd Porteremo il caso in commissione

In un clima di crescente allerta per la sicurezza, il silenzio del Partito Democratico sulla recente sentenza della Cassazione riguardante la mafia nigeriana non passa inosservato. Massimiliano Guerzoni, capogruppo della Lega, non si tiene più e promette di portare la questione in Commissione Sicurezza. Un tema scottante che mette in evidenza l’urgenza di un dibattito pubblico, dove la sicurezza dei cittadini deve prevalere su ogni altra considerazione politica.

"Ritengo che il silenzio del Partito Democratico sulla sentenza della Cassazione che ha confermato la presenza della mafia nigeriana sul nostro territorio sia inaccettabile e sarà nostra cura portare la questione all’attenzione della Commissione Sicurezza". Non usa giri di parole il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Massimiliano Guerzoni che attacca duramente l’assenza di dichiarazioni da parte dei vertici dem di Ferrara. L’intervento, arriva a seguito della lunga intervista rilasciata da Stefano Perelli, oggi consigliere del Carroccio che all’epoca delle vicende legate alla mafia nigeriana svolse tanta parte dell’attività investigativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sentenze e scintille in aula: "Mafia nigeriana, il silenzio del Pd. Porteremo il caso in commissione"

