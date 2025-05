Sempre più poveri senza fiducia nelle istituzioni Mattarella a parte pro eutanasia ma felici di dove vivono | la fotografia degli italiani

Gli italiani si trovano a un bivio: da un lato, la crescente povertà e la sfiducia nelle istituzioni; dall'altro, una sorprendente resilienza e un attaccamento alle proprie radici. La recente dichiarazione di Mattarella sull'eutanasia riporta in luce temi di libertà personale, mentre il popolo continua a cercare motivi di speranza. Un contrasto che invita a riflettere: cosa significa davvero essere felici in tempi incerti?

Gli italiani sono sempre più poveri e preoccupati, faticano ad arrivare a fine mese e temono una nuova crisi economica. Eppure resistono e si dicono felici di vivere nel loro Paese. A. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sempre più poveri, senza fiducia nelle istituzioni (Mattarella a parte), pro eutanasia ma felici di dove vivono: la fotografia degli italiani

