Questa sera, alle 20.45, si accende la semifinale scudetto tra Trapani Shark e Germani Brescia, un match carico di tensione e rivalità. I due presidenti, Mauro Ferrari e Valerio Antonini, rappresentano il meglio del basket italiano, portando una storia di successi e polemiche in campo. Non perdere l'occasione di assistere a uno scontro che promette emozioni forti e colpi di scena: il basket è più vivo che mai!

Questa sera alle 20.45 prende il via la semifinale scudetto tra Trapani Shark e Germani Brescia. È il confronto tra due squadre a lungo in vetta alla classifica in regular seasone tra due presidenti a dir poco iconici per il movimento: Mauro Ferrari e Valerio Antonini. Il primo, ad del colosso Germani, ha rilanciato il basket all’ombra del Cidneo con piglio deciso, personalità, anche scelte impopolari. Un taglio dei costi, non delle ambizioni, riportando la squadra nei piani alti della classifica. Un lavoro non semplice, passato per una rinuncia responsabile alle coppe europee (confermerà la decisione anche nella prossima stagione), investendo su uomini e riferimenti, come il capitano Amedeo Della Valle e l’mvp dell’ultimo campionato Miro Bilan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Semifinale con polemica. Trapani-Brescia al veleno. In campo dopo lo scontro

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani…

Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

Secondo sport.quotidiano.net: Oggi gara-1, Ferrari attacca Antonini: "Ce la giochiamo coi conti in ordine". Siciliani penalizzati per il caos versamenti, si erano affidati al gruppo Alfieri.

LIVE Trapani-Brescia, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una semifinale incertissima

Segnala oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ...

Germani, inizia la serie contro Trapani: Brescia sogna un blitz

Da giornaledibrescia.it: È dunque arrivato il momento, oggi si gioca gara-1 della semifinale scudetto contro l’Olimpia Mil... ah, no. Già, no. Per certi versi oggi è un giorno storico per la Germani, che si appresta a iniziar ...