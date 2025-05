Sembra Milano ma è Monaco | l’invasione dei 40 mila tifosi dell’Inter in vista della finale con il PSG

Monaco di Baviera si tinge di nerazzurro: 40.000 tifosi dell'Inter hanno invaso la città in vista della finale contro il PSG! Un'ondata di passione calcistica che supera di gran lunga i biglietti disponibili. Ma con la gioia dei tifosi arriva anche il timore per possibili incidenti, tanto che oltre 2.000 poliziotti sono già pronti a garantire la sicurezza. Sarà una notte di festa o di tensione? Scopriamolo insieme!

Monaco di Baviera è stata invasa dal popolo nerazzurro arrivato in massa in vista della finale tra PSG e Inter. Sono stimati circa 40 mila tifosi, rispetto ai 18 mila biglietti messi a disposizione dall'UEFA. Sullo sfondo, il pericolo incidenti: oltre 2000 poliziotti in tenuta antisommossa sono già presenti attorno allo Stadio e nelle vie principali. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sembra Milano, ma è Monaco: l’invasione dei 40 mila tifosi dell’Inter in vista della finale con il PSG

