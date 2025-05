Secondigliano incontro Manfredi con Mantovano e Ciciliano | previste bonifica e recupero piscina

Un incontro che segna un passo importante per la rinascita di Secondigliano: il sindaco Gaetano Manfredi ha discusso con il sottosegretario Mantovano e il commissario Ciciliano le imminenti bonifiche e il recupero della piscina, simbolo di un quartiere in transizione. In un contesto nazionale sempre più attento alla riqualificazione urbana, questa iniziativa dimostra come si possa investire nel futuro dei territori dimenticati, dando nuova vita a spazi pubblici vitali.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano e il commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità , Fabio Ciciliano, con i quali ha fatto un punto sull'attuazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale per i quartieri di Scampia .

