Secondigliano incontro con Mantovano e Ciciliano per rilancio quartiere | previste bonifica e recupero piscina

Secondigliano si prepara a un nuovo inizio! Il sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato il sottosegretario Alfredo Mantovano e Fabio Ciciliano per discutere il rilancio del quartiere, con progetti di bonifica e recupero della storica piscina. Questo incontro rappresenta un passo cruciale in un contesto di rigenerazione urbana sempre più necessario, dove i cittadini possono finalmente sperare in spazi migliori e servizi vitali. Un'opportunità imperdibile per rinvigorire la comunità !

Il sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano e il commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità , Fabio Ciciliano, con i quali ha fatto un punto sull’attuazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale per i quartieri di Scampia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Secondigliano, incontro con Mantovano e Ciciliano per rilancio quartiere: previste bonifica e recupero piscina

