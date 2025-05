Sebastian Stan | Scommetto che Trump ha visto The Apprentice cento dannate volte perché è un narcisista

Sebastian Stan, il fascino enigmatico di Hollywood, si esprime senza filtri sul narcisismo di Trump. In un mondo dove l'immagine conta più della sostanza, l’attore si distingue per la sua autenticità. E mentre si prepara a vestire i panni dell'eroe Marvel, la sua schiettezza ci ricorda che la vera forza risiede nel coraggio di essere se stessi. Rimanete sintonizzati: il bello e dannato sta per conquistare il grande schermo!

C’è un attore riservato che non ama la ribalta e non teme le critiche, neanche quelle «presidenziali»: l'eroe del prossimo Marvel è il nuovo bello e dannato di Hollywood. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sebastian Stan: «Scommetto che Trump ha visto The Apprentice cento dannate volte perché è un narcisista»

Sebastian Stan: “Donald Trump ha visto ‘The Apprentice’ centinaia di volte”

The Apprentice, Sebastian Stan sicuro che Trump abbia visto il film "100 fottute volte e si è anche piaciuto"

Sebastian Stan, da Soldato d'Inverno a Donald Trump: la prima immagine di The Apprentice

