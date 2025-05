Se quello di KG con Rasty è il nuovo Gué datecene ancora

...si unisce in un perfetto duetto. Questo momento al Tunnel di Milano non è solo un'esibizione, ma un simbolo di come la scena rap italiana stia vivendo una nuova rinascita. La freschezza di KG e l'energia contagiosa di Gué e Rasty dimostrano che la musica continua a unire e sorprendere. Non perdere i prossimi eventi: il ritmo del rap sta conquistando sempre più cuori e palchi!

Nel buio del Tunnel, storico locale di Milano, a un certo punto Gué e Rasty prendono il centro del palco. È l’una di notte, KG è uscito da pochi secondi e il rapper dei Dogo, con un sorriso che gli attraversa il viso, prende il microfono e inizia a rappare il primo brano del disco, con Rasty dietro che sa anche la strofa del collega a memoria e che la canta come se fosse un disco fuori ormai da anni, un culto già consolidato nella memoria delle persone. Gué e Rasty andranno avanti così per quasi un’ora, al fianco del deejay, facendo in prima persona la selezione, chiamando il pull up sulle strofe più pese e rappando davanti ai pochi intimi della serata, presi bene come non mai. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Se quello di KG con Rasty è il nuovo Gué, datecene ancora

Cerca Video su questo argomento: Kg Rasty Nuovo Gué Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Guè e Rasty Kilo annunciano il joint album KG; Guè ha annunciato un joint album con Rasty Kilo; Guè e Rasty Kilo annunciano l’uscita di “KG”, il loro primo joint album!; KG: Guè e Rasty Kilo, un incontro tra due mondi del rap italiano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia